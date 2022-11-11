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Столичных школьников пригласили на лингвистический конкурс

Евгений Жуков
Город
Столичных школьников пригласили на лингвистический конкурс
Фото: pixabay.com

Лингвистический конкурс School InstaVoice стартовал для учащихся столичных школ. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Московского центра качества образования.

Для участия в мероприятии нужно снять короткие видеоролики на английском языке на заданную тему, посвященную образованию.

В рамках первого отборочного этапа организаторы предлагают участникам ответить на вопрос: «Лучше ли молодые учителя понимают потребности и интересы своих учеников?» Всего до финала, который состоится в мае 2023 года, пройдет несколько отборочных этапов, и на каждом из них будет объявлена свой тематический вопрос.

— Конкурсанты могут подать как индивидуальные, так и парные заявки. К участию приглашаются учащиеся 6–11 классов московских школ. По итогам этого этапа жюри выберет лучшие работы, в которых будет наиболее ярко отражена позиция автора и приведены весомые аргументы, — сообщила директор Московского центра качества образования Марианна Лебедева.

Индивидуальные заявки будут приниматься до 23 ноября, а групповые — до 30 ноября. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте Московского центра качества образования.

До этого стало известно о новом сезоне конкурса школьных проектов, основанных на литературных произведениях, — «Ex libris / Экслибрис» —, который открывается в столице. Подать заявку на участие в конкурсе можно с 18 октября текущего года до 1 февраля 2023 года, участие бесплатное.

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