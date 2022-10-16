Новый сезон школьного конкурса «Ex libris / Экслибрис» начинается в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Новый сезон конкурса школьных проектов, основанных на литературных произведениях, — «Ex libris / Экслибрис» — открывается в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 16 октября.

— В конкурсе смогут принять участие ученики 1–11-х классов образовательных организаций столицы. Им предстоит пройти несколько этапов: обучение проектной работе, создание собственных проектов, участие в тематических мероприятиях на площадках учреждений культуры Москвы. Победителей выберет жюри, — отметили в пресс-службе.

Подать заявку на участие в конкурсе можно с 18 октября текущего года до 1 февраля 2023 года, участие бесплатное. «Ex libris / Экслибрис» будет проводиться в пяти номинациях, стать конкурсантами могут самостоятельные авторы и проектные команды.

Победители получат дипломы и памятные подарки, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что участники из столицы в возрасте старше 50 лет завоевали 16 медалей и стали победителями V Национального чемпионата «Навыки мудрых».