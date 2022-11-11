Блокчейн-консультант Смирнов рассказал, стоит ли инвестировать в биткоин

Фото: Unsplash

Рынок криптовалют продолжит лихорадить, но в долгосрочной перспективе вложения в биткойны являются выгодными. Об этом сообщил блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов.

Эксперт отметил, что в настоящее время на рынке криптовалют наблюдается непростая ситуация, и курс биткоина снижается. Но это явление временное и если рассматривать долгосрочные вложения, то стоит рассматривать биткоин.

— В краткосрочной перспективе рынок будет продолжать лихорадить в течение какого-то времени, мы увидим всплески вверх и дальнейшее падение. В долгосрочной перспективе это приведет к большей устойчивости рынка, — отметил эксперт в комментарии НСН.

10 ноября биткоин за день рухнул более чем на 13 процентов и достиг своего минимума с ноября 2020 года. На данный момент он оценивается в 16 тысяч долларов, передает ФАН.

Эксперт в области криптовалюты Евгений Каминский рассказал «Вечерней Москве», кому станет доступна криптовалюта в России и стоит ли в нее вкладываться.