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В ДНР попросили присвоить Мариуполю звание «Город воинской славы»

Араз Салехов
Политика
В ДНР попросили присвоить Мариуполю звание «Город воинской славы»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Народный совет Донецкой Народной республики обратился к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Мариуполю звания «Город воинской славы». Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил парламент республики.

— Народный совет ДНР обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Мариуполю почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», — говорится в сообщении.

Депутаты также приняли обращение о присвоении Горловке звания «Город трудовой доблести», сообщает Telegram-канал «Народный совет ДНР».

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