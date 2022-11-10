Парламент ЛНР попросил Путина присвоить Луганску звание «Город трудовой доблести»

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Депутаты парламента Луганской народной республики (ЛНР) попросили президента РФ Владимира Путина присвоить столице республики почетное звание «Город трудовой доблести». Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в пресс-службе правительства.

— Правительство Луганской народной республики 9 ноября на заседании приняло распоряжение обратиться к президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении городу Луганску почетного звания РФ «Город трудовой доблести», — говорится в сообщении.

Целью такого обращения стало желание увековечить подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны.

В пресс-службе уточнили, что все присутствующие на заседании депутаты поддержали решение единогласно, передает Telegram-канал парламента ЛНР.

Накануне стало известно, что посла ЛНР в России Родиона Мирошника освободили от занимаемой должности после вхождения региона в состав РФ.

До этого сообщалось, что депутаты парламента ЛНР до конца текущего года рассчитывают принять новую конституцию региона. Новый главный закон региона не будет значительно отличаться от того, что восемь лет действовал на этой территории.

Спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко подчеркнул, что в ЛНР принимали конституцию в соответствии с минским переговорным процессом, как субъект международного права.