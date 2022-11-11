Пользователи Twitter резко раскритиковали Зеленского за слова о переговорах с Россией

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не закрывал дверь для переговоров с Россией, после этого в Сети началось бурное обсуждение слов украинского лидера. Так, пользователи Twitter сомневаются в искренности его заявлений.

— В его заявлениях о мирных переговорах абсолютно нет искренности, или, скажем так, силы, стоящие за ним, не намерены вести мирные переговоры с Россией, — написал один из комментаторов.

Другие пользователи считают, что слова Зеленского не стоит воспринимать всерьез, поскольку его позиция полностью зависит от действий Вашингтона.

— Зеленский хочет, чтобы мы поверили в то, что у него есть какое-либо право голоса в этом опосредованном конфликте, или в то, что ему решать — начинать или не начинать какие-либо мирные переговоры с Россией? Он делает только то, что ему приказывают в Вашингтоне, и они будут продолжать этот конфликт. Стыдно должно быть, — цитирует пользователя РИА Новости.

Накануне жители Турции раскритиковали передачу статуэтки «Оскар» американским актером Шоном Пенном президенту Украины Зеленскому. Многие читатели отметили, что передача награды за заслуги в кинематографе не поможет украинскому президенту в урегулировании ситуации внутри страны. Они назвали такое решение «бесполезным трюком».