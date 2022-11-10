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Недавно американский актер Шон Пенн провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время беседы он передал свою статуэтку «Оскар» украинскому лидеру, что вызвало критику среди читателей турецкого портала Haber 7.

— Если Голливуд поддерживает его, значит, он их человек. Очевидно же, что Зеленский работает на США и Великобританию, — сказал один из пользователей.

Многие читатели отметили, что передача награды за заслуги в кинематографе не поможет украинскому президенту в урегулировании ситуации внутри страны. Они назвали такое решение «бесполезным трюком».

Другие пользователи посчитали, что Зеленский не заслужил «Оскара». По их словам, «жалких попыток игры президента Украины» для получение награды недостаточно, передают «Известия».

Шонн Пенн прилетел в Киев 8 ноября. Ддя него она стала третьей поездкой в украинскую столицу с момента начала спецоперации. Артист взял с собой одну из статуэток кинопремии «Оскар». Он на время передал эту награду на хранение Зеленскому в качестве «символа победы Украины».