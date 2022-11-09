Шон Пенн передал свой «Оскар» Владимиру Зеленскому

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Голливудский актер и режиссер Шон Пенн во вторник, 8 ноября, прилетел в украинскую столицу, где провел встречу с президентом страны Владимиром Зеленским.

Артист взял с собой в поездку на Украину одну из статуэток кинопремии «Оскар». Он на время передал эту награду на хранение Зеленскому в качестве «символа победы Украины». Пенн заявил, что награда будет находиться в стране до окончания боевых действий.

Также американский актер обсудил с украинским президентом обстановку на территории восточноевропейского государства. Шон Пенн также добавил, что продолжает работать над картиной, которая посвящена ситуации на Украине, пишет РИА Новости.

Этот визит стал уже третьим для голливудского артиста с начала российской спецоперации. Первую встречу с руководством Украины он провел 25 февраля, а затем приехал еще раз в конце июня.

В середине октября обозреватель американского издания Federalist Джордан Бойд заявил, что голливудским знаменитостям «нечего делать в Восточной Европе», в особенности в разгар конфликта. По словам журналиста, Вашингтон воспримет любой инцидент с кинозвездой на Украине как повод для того, чтобы перейти к прямому конфликту с Россией, который может впоследствии перерасти в ядерную войну.