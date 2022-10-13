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Соединенные Штаты воспримут любой инцидент с американской знаменитостью на Украине в качестве повода для того, чтобы перейти к прямому конфликту с Россией, который может впоследствии перерасти в ядерную войну, пишет обозреватель издания Federalist Джордан Бойд.

По ее словам, Бену Стиллеру, Анджелине Джоли, Льву Шрайберу, Шону Пенну и Джессике Честейн «нечего делать в Восточной Европе», в особенности в разгар конфликта, который балансирует «на грани ядерной войны», пишет РИА Новости.

Обозреватель отметила, что если кому-то из них в ходе «увеселительной поездки» по Восточной Европе причинят какой-то вред, то Штаты используют это как оправдание для втягивания Вашингтона в данный конфликт.

— Американские разжигатели войны, включая президента Джо Байдена, уже грозят эскалацией, — подчеркнула она.

По мнению публициста, подавляющее большинство жителей США не намерены участвовать в том, что может очень скоро перерасти в третью мировую войну.

В начале мая уборщик львовского кафе, которое посетила во время своего визита на Украину звезда Голливуда Анджелина Джоли, выставил на продажу недоеденный ею круассан.