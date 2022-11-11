Стабильность и гармония: астрологи рассказали, что принесет человечеству год Черного Кролика

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Следующему году будет покровительствовать Черный Водяной Кролик, обладающий особой энергетикой. Астрологи обещают, что это животное подарит человечеству спокойствие, стабильность и гармонию.

Согласно прогнозу, 2023 год будет наполнен добром и общением, а давние конфликты разрешатся. Людям не стоит опасаться негативных событий.

Астрологи дали ряд советов для того, чтобы год Черного Кролика стал удачным. Для этого необходимо быть внимательными и собранными, работать над расширением кругозора и не отмалчиваться, опасаясь ответственности. Эти рекомендации касаются как работы, так и личной жизни.

Энергетика следующего года будет способствовать созданию семьи и укреплению родственных отношений. Многие задумаются над приобретением собственного жилья. Также люди смогут решить и другие вопросы.

Эксперты отмечают, что конфликты в новом периоде будут решаться быстро и легко. Этот прогноз относится в том числе и к мировой политической обстановке. Черный Кролик позволит предупредить различные катаклизмы и чрезвычайные ситуации до появления губительных последствий. Это касается и экологической обстановки на планете, передает rsute.ru.

До этого астролог Елена Нолари рассказала, для каких знаков зодиака 2023 год станет особенно удачным.