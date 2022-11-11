Психолог Бахтина рассказала, почему возникает шопоголизм

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Одной причины для возникновения шопоголизма нет, их всегда несколько. Об этом рассказала медицинский психолог Ирина Бахтина.

По словам эксперта, шопоголизм представляет собой разновидность психологической компенсации.

— Человек пытается получить то, чего ему недостает, покупка становится символом любви, власти, богатства или уверенности, — пояснила она в комментарии РИАМО.

Обычно шопоголиками становятся те, кто не умеет управлять своим эмоциональным состоянием, не понимает истинные причины внутреннего конфликта, имеет неудовлетворенную потребность в признании.

К причинам появления шопоголизма также можно отнести дефицит внимания и любви, неустойчивую самооценку, неудовлетворенность в личных отношениях, самореализации, нахождение в деструктивных отношениях, чрезмерно строгий стиль воспитания.

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