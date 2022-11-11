Андрей Бочкарев: В зоне влияния МЦК можно построить около двух миллионов квадратных метров недвижимости

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Градостроительный потенциал территорий, которые расположены в зоне влияния Московского центрального кольца (МЦК), составляет около двух миллионов квадратных метров различной недвижимости. Об этом в пятницу, 11 нобяря, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Значительная площадь, уникальное местоположение в срединной зоне города и обеспеченность скоростным транспортом превращают территории, расположенные вдоль МЦК, в зоны формирования новых общественных центров. Градостроительный потенциал этих территорий составляет порядка двух миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе — не менее 750 тысяч коммерческой, — рассказал заммэра.

По его словам, после запуска осенью 2016 года движения по МЦК прилегающие территории получили новый статус и стали значимой частью города, которая привлекательна для населения и бизнеса. Андрей Бочкарев отметил, что это оценили также застройщики, заинтересованные в новых проектах вдоль МЦК.

Главы Строительного комплекса подчеркнул, что на этой территории планируют создать около 40 тысяч рабочих мест, на которые люди смогут добираться на скоростном виде транспорта.

Заммэра назвал это важной градостроительной задачей, которую удалось решить благодаря запуску МЦК.

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты завершают строительство дороги и моста через реку Яузу, которые свяжут Краснобогатырскую улицу с проспектом Ветеранов на востоке столицы.