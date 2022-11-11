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В России выявили 5 554 новых случая коронавируса за сутки

Анастасия Колоскова
Общество
В России выявили 5 554 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За минувшие сутки в российских регионах выявили 5 554 новых случая COVID-19. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в пятницу, 11 ноября.

За указанный период в стране подтвердили 67 летальных исходов от коронавирусной инфекции. При этом 1248 человек госпитализировали в медицинские учреждения с диагностированным коронавирусом.

После прохождения лечения под присмотром врачей за сутки полностью выздоровели 6 213 пациента, отмечается на портале.

В России выявили 5 554 новых случая коронавируса за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов рассказал, что усиление волны коронавируса в Китае вряд ли чем-то грозит гражданам России, так как в стране давно сформирован оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Кроме того, большая часть россиян переболела или вакцинировалась.

До этого «Вечерняя Москва» рассказала, когда коронавирус закончит стремительно мутировать. По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, коронавирус будет видоизменяться, пока все виды его мутаций не будут отработаны иммунной системой человека.

После перенесенной простуды, гриппа и других заболеваний организму нужно время на восстановление сил. Как прийти в норму без риска приобретения осложнений и новых недугов — в материале «Вечерней Москвы».

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