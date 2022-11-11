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Психотерапевт Крашкина рассказала, как избавиться от шопоголизма

Ирина Игнатенко
Общество
Психотерапевт Крашкина рассказала, как избавиться от шопоголизма
Фото: Pexels

Для борьбы с шопоголизмом не существует единого метода, необходимы глубинное изучение каждого конкретного случая и обязательная помощь специалиста. Такое мнение высказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Она отметила, что при наличии подобной проблемы необходимо понять, что происходит внутри каждого конкретного человека, помочь ему разобраться с имеющимися проблемами, поднять его самооценку и уверенность в себе.

Она добавила, что нужно разбирать каждое направление: образование, профессиональный рост, физическое состояние человека.

Крашкина отметила, что решить проблему можно и при помощи использования медикаментозных препаратов, но этот эффект будет временным. Поэтому для того чтобы разобраться, необходимо посещение психолога или психотерапевта, передает РИАМО.

Ранее психолог Александра Миллер рассказала, как справиться с проблемой шопоголизма.

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