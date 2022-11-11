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«Тоже бьет»: Самбурская рассказала о новых отношениях бывшего мужа

Анастасия Колоскова
Общество
«Тоже бьет»: Самбурская рассказала о новых отношениях бывшего мужа
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Актриса Настасья Самбурская, которая в 2017 году развелась с коллегой Кириллом Дыцевичем из-за того, что тот поднимал на нее руку, рассказала о новых абьюзивных отношениях экс-супруга.

— Недавно разговаривала со знакомым артистом, рассказала про замужество, назвала фамилию, а он: «Кто?!». Выяснилось, что есть актриса, с которой Кирилл живет и которую тоже бьет, — разоткровенничалась знаменитость в YouTube-шоу «Стрелец-молодец».

Самбурская признавалась, что разошлась с Дыцевичем на седьмой день брака. Актер кричал на девушку и обвинял в том, что она его якобы не любит. После ссоры он заявился в квартиру к актрисе, начал ее оскорблять и ударил по лицу. Чтобы защититься, Самбурской пришлось даже прибегнуть к помощи правоохранителей. Звезда «Универа» зафиксировала побои и написала заявление в полицию, однако, несмотря на все доказательства домашнего насилия, правоохранители проигнорировали сигнал.

Недавно Самбурская встретила новую любовь — стоматолога Глеба Пекли, с которым посетила премьеру фильма «Мой папа — вождь».

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