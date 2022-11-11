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«Он понял, кто она такая»: королевский эксперт заявила о разводе принца Гарри и Меган Маркл

Анастасия Колоскова
Общество
«Он понял, кто она такая»: королевский эксперт заявила о разводе принца Гарри и Меган Маркл
Фото: shutterstock

Принц Гарри и Меган Маркл обратились к юристам, чтобы провести процесс расторжения брака без лишней шумихи. Об этом сообщила эксперт по королевской семье леди Колин Кэмпбелл, которая утверждает, что проверила информацию лично.

— Супруги достигли соглашения о разводе, но делают вид, что якобы все еще вместе. Согласно тому, что я слышала, Гарри подтолкнул Меган к этому. Он понял, кто она такая, — отметила она на своем YouTube-канале.

Пользователи Сети с восторгом встретили эту новость и высказали мнение, что после развода люди будут вынуждены «терпеть» откровения Маркл о своем «титуле».

«Чем больше Меган Маркл открывает рот, тем больше внимания привлекает к своей лжи», — прокомментировали ролик фолловеры.

Однако официальных комментариев от четы относительно предстоящего развода не поступало. Известно, что супруги вместе посещают различные мероприятия, передает Пятый канал.

До этого сообщалось, что герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушила королевский протокол и приняла участие в голосовании на промежуточных выборах в США.

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