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Маркл нарушила королевский протокол, проголосовав на промежуточных выборах в США

Лейла Алиева
В мире
Маркл нарушила королевский протокол, проголосовав на промежуточных выборах в США
Фото: shutterstock

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушила королевский протокол и приняла участие в голосовании на промежуточных выборах в США. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает газета Daily Mirror.

Согласно правилам, британская королевская семья должна сохранять нейтралитет и не участвовать в политической деятельности. Однако Маркл опубликовала на своей странице снимок в футболке «Я проголосовала» и подписала «Пора выходить и голосовать». Также она поделилась актуальной информацией для избирателей.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Первые избирательные участки были закрыты в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 9 ноября по московскому времени, а последними закрылись участки в штатах Аляска и Гавайи в 08:00 по московскому времени.

По итогам голосования республиканцы могут перехватить у демократов контроль над законодательной властью. Чем это обернется для президента-демократа Джо Байдена и как победа Республиканской партии изменит политику Штатов в отношении Украины — в материале «Вечерней Москвы».

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