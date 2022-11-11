Times: США, Британия и Австралия провели учения, имитирующие бои против России в Европе

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Вооруженные силы США, Великобритании и Австралии провели учения, в ходе которые военные имитировали боевые действия против российских войск в Европе. Об этом сообщает газета Times.

Учения Project Convergence, как уточняется, проходили в два этапа. В ходе первого отрабатывался конфликт на тихоокеанском острове, во время второго — сухопутная война в Европе. В учениях приняли участие 450 военнослужащих, военные трех стран в ходе учений испытали новую боевую технику, сообщает РИА Новости.

В середине ноября в Европу прибудет авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford Соединенных Штатов. Уточняется, что авианосец зайдет на военно-морскую базу Портсмут на юге Англии, точная дата прибытия не называется.

Силы самообороны Японии и военные США начали крупные совместные учения Keen Sword для отработки действий по защите отдаленных островов японского архипелага. В материале «Вечерней Москвы» рассказали, зачем страны начали такие учения. По словам политолога Андрея Кортунова, сейчас идет активное расширение военного сотрудничества США и Японии в двустороннем формате. Также наблюдается тесная взаимосвязь Японии с Североатлантическим альянсом.