«Желтый» уровень опасности из-за ветра объявили в Москве с субботы до понедельника

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать в Москве с утра субботы до утра понедельника, сообщили в Гидрометцентре России в пятницу, 11 ноября.

— Ветер, местами порывы до 20 метров в секунду. Период предупреждения с 09:00 12 ноября до 09:00 14 ноября, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение будет действовать в Подмосковье.

До этого главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова пояснила, с чем связаны температурные рекорды в столице. По ее словам, недавняя пасмурная погода в Москве обусловлена антициклонами северного происхождения, в которых циркулировал холодный воздух. Затем в столицу пришли циклоны, и она оказалась в теплом секторе.

Синоптики спрогнозировали аномально теплый ноябрь в Москве. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, чем объясняется непривычное осеннее тепло. Как рассказал климатолог Николай Терешонок, аномально теплая погода в Москве сейчас связана с повышенной циклоничностью со стороны Атлантики. Похожее мнение по этому вопросу высказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.