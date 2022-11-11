Киркоров объяснил, почему оскорбил заподозрившую его в краже журналистку

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певец Филипп Киркоров не жалеет о своем резком выпаде в адрес журналистки, задавшей ему бестактный вопрос, и считает, что это станет для девушки уроком. Об этом артист рассказал в шоу «Алена, блин!».

— Я думаю, что в следующий раз она подумает, какой вопрос задать. Даже не мне, а Льву Валерьяновичу Лещенко или Игорю Яковлевичу Крутому, Ирине Александровне Аллегровой. Ну нельзя разговаривать на языке подворотни с человеком, который по статусу тебя раз в сто выше, — объяснил свою позицию исполнитель.

Он добавил, что «не вешает на себя корону». Киркоров признался, что тоже может допустить бестактность, но лишь в качестве защиты при нападении.

Инцидент, о котором идет речь, произошел во время интервью на концерте в честь 55-летия БКЗ «Октябрьский». Одна из представительниц прессы спросила у певца, что он чаще всего привозит на память из гастролей. Народный артист рассказал, что в течение долгого времени собирает коллекцию меню ресторанов. После этого журналистка спросила у него: «Тырите меню?». Именно эта формулировка вывела Киркорова из равновесия, и он позволил себе нелицеприятное высказывание.

Певец пояснил, что, встречая креативное меню, он всегда вежливо просит администраторов ресторанов подарить ему экземпляр на память. На что, по его словам, представители заведений, охотно соглашаются.

Эпатажное поведение Киркорова, которое он регулярно демонстрирует, связано не только с его статусом звезды, но и с ментальными проблемами. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала психотерапевт Елизавета Железнова.

Телеведущая Дана Борисова в разговоре с «Вечерней Москвой» прокомментировала недавние курьезы с участием поп-короля российской эстрады. Теледива возмущена поведением коллеги по цеху и призывает Киркорова найти иные методы выплескивать свои эмоции.