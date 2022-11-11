«Все вернется домой»: Медведев заявил, что понятие территориального суверенитета в РФ не исчезло

Фото: Администрация президента РФ

Понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло, «все вернется домой», заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 11 ноября.

Политик напомнил, что сегодня на Курганском машиностроительном заводе прошла контрольная проверка выпуска боевой техники. С докладами выступили исполнители гособоронзаказа, а также представители федеральных ведомств по вопросам обеспечения ВС РФ вооружением.

— Да, и кстати. Помимо оружия и спецтехники. Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию. Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет, — написал Медведев в Telegram.

В этом ключе он призвал «не давать повода для радости» врагу и, наоборот, почаще напоминать ему «о величии и безграничности Русского мира».

До этого в Минобороны РФ сообщили о завершении переброски подразделений ВС страны на левый берег Днепра.

Такая мера необходима для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный эксперт Василий Дандыкин. При этом он отметил, что это не означает, что Россия отступила: нужно время, чтобы восстановить силы и вернуть Херсон под свой контроль.