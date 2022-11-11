Движение на Краснопрудной улице восстановили

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Русаковская улица Карта всех событий

Восстановлено движение по Краснопрудной улице после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по городу Москве в пятницу, 11 ноября.

— Восстановлено движение трамваев на Краснопрудной улице, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Из-за ДТП с участием двух автомобилей были временно изменены маршруты под номерами 4, 7 и 13. Теперь трамваи ходят в штатном режиме.

Другое ДТП произошло в подмосковном Чехове ранним утром в пятницу, 11 ноября. Пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину, шедшую по пешеходной дорожке.