Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы пять знаков зодиака, которые разбогатеют в 2023 году

Араз Салехов
Общество
Названы пять знаков зодиака, которые разбогатеют в 2023 году
Фото: shutterstock

Новый год Кролика сулит для некоторых из знаков зодиака успех в финансовом плане. Самое главное — не упускать возможность стать счастливее.

Так, астролог Юлия Свиридова выделила пять представителей зодиакального круга. По ее прогнозу, для этих знаков зодиака 2023 год станет самым лучшим из всех: они смогут достичь больших высот и успеха на любом поприще.

Дева

Изменения в позитивную сторону у Дев начнутся уже в начале следующего года. Они смогут приобрести себе то, о чем так давно мечтали.

Возможно, что они станут владельцами новой квартиры или земельного участка. Для этого им нужно побороть свою лень и приступать к активным действиям.

Большой успех ждет тех представителей знака, которые привыкли усердно трудиться, не покладая рук — их труды будут оценены по достоинству. При этом астролог советует им избегать подозрительных проектов и финансовых схем, а также всерьез относиться к любым покупкам.

Скорпион

Сильно развитая интуиция, дисциплинированность и сосредоточенность — те факторы, которые позволят разбогатеть Скорпионам в 2023 году. Если в их жизни что-то не выходит, они стойко переносят любые трудности и дальше идут вперед.

Финансовая ситуация будет разниться в зависимости от ситуаций, но в общем позитивных моментов будет больше. Не исключено, что Скорпионы получат большую прибыль или наследство. Кроме того, у них есть риски трат, именно поэтому представителям этого знака нужно планировать расходы.

Лев

Энергичные, гордые, оптимистичные и восторженные Львы в следующем году смогут добиться успеха в любом деле, за которое решат взяться. Их харизматичность позволит очаровать многих и при этом всегда находиться в центре внимания.

Главным их качеством является чувство собственного достоинства. У них всегда имеются деньги, поэтому бедность им не грозит. Любые приобретения, которые они решатся сделать в 2023 году, станут удачными.

Телец

Тельцы — невероятно умные и практичные люди, которые стараются не тратить время впустую. Они всегда знают, как заявить о себе.

С ними многие советуются и консультируются. В следующем году их доход будет расти, а бюджет будет постоянно пополняться.

Они смогут найти себе еще один источник доходов. Удача будет с ними в любых финансовых операциях, даже если они решатся пойти на риск. Все представители знака смогут прожить год без каких-либо трудностей. Кроме того, астролог советует делать Тельцам денежные вложения — им повезет больше всего.

Рак

Раки всегда проявляют себя в заботе к близким людям, их коммуникации могут позавидовать другие знаки зодиака. Нередко они примеряют на себя роль консультанта.

К ним часто обращаются за помощью и советом. Они могут запросто создать бизнес и успешно его развивать.

Раки всегда делают то, что считают нужным. В 2023 году у них все будет гладко в финансовом плане, их доходы увеличатся, а расходы сократятся. Те, кто будут рационально распоряжаться своими финансами, смогут оказаться в выигрышном положении, передает rsute.

Следующему году будет покровительствовать Черный Водяной Кролик, обладающий особой энергетикой. Астрологи обещают, что это животное подарит человечеству спокойствие, стабильность и гармонию.

Согласно прогнозу, 2023 год будет наполнен добром и общением, а давние конфликты разрешатся. Людям не стоит опасаться негативных событий.

Гороскопы Деньги Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте