Эксперты: Защита и поощрение капиталовложений имеют большое значение для инвестиционного климата

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Столица стимулирует привлечение инвестиций в проекты развития транспорта, здравоохранения, образования, промышленности и других значимых для граждан сфер. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для этого в столице разработали различные меры поддержки и гарантии стабильных условий ведения бизнеса с помощью соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Также город активно развивает механизмы государственно-частного партнерства — концессии и офсетные контракты.

— В рамках одного из концессионных соглашений на территории инновационного центра «Сколково» появится современная школа, еще две концессии позволят привлечь средства инвесторов в улучшение экологии: будут созданы предприятия по переработке илового осадка сточных вод Люберецких и Курьяновских очистных сооружений, — рассказал Ефимов.

По словам независимого экономиста Андрея Бархоты, нормативные документы по защите и поощрению капиталовложений имеют большое значение для поддержания и усиления инвестиционного климата в Москве. Предприниматели и инвесторы получают гарантии защиты своих законных интересов.

11 ноября мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок заключения региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых является столица. Также он объявил об утверждении перечня нормативных правовых актов, к которым может быть применена так называемая стабилизационная оговорка.

Согласно законодательству России, СЗПК могут заключаться в случае реализации проектов в таких отраслях экономики, как, в частности, строительство (модернизация) транспортно-логистических центров и аэровокзалов (терминалов), развитие общественного транспорта, здравоохранение и образование.