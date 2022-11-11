Дептранс предупредил об усилении порывов ветра в Москве 12 ноября

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Усиление порывов ветра ожидается в Москве 12 ноября. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Синоптики предупреждают: завтра в Москве с 10:00 до 23:00 ожидаются порывы ветра до 15–20 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В связи с этим автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах, а также не парковать машину под деревьями и шаткими конструкциями, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что ноябрь в этом году отличается значительными перепадами температуры. Подобный характер погоды может сохраниться на протяжении всего месяца, поэтому не исключено, что устойчивые холода придут в Москву позднее обычного.

Синоптики спрогнозировали аномально теплый ноябрь в Москве. «ВМ» узнала у специалистов, чем объясняется непривычное осеннее тепло.

Как рассказал климатолог Николай Терешонок, аномально теплая погода в Москве сейчас связана с повышенной циклоничностью со стороны Атлантики.