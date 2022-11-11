Дептранс предупредил об изменении схемы движения транспорта на юге Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Пролетарский проспект Карта всех событий

Вечером 11 ноября вступят в силу изменения в схеме движения транспорта в ЮАО. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В будни выбирайте маршруты объезда заранее, сдвигайте поездки на внепиковые часы. Рекомендуемое время для поездки из района в сторону центра — до 06:30, возвращения — после 20:00, — говорится в сообщении.

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Там, где пассажиров будут перевозить бесплатные автобусы КМ, частично закроют движение для автомобилистов. Проезд будет наиболее затруднен в районе следующих участков: Пролетарский проспект, Луганская улица и Шипиловский проезд, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Помимо этого, москвичам рассказали об особенностях работы метро в связи с закрытием Замоскворецкой линии метрополитена. Так, вестибюли на станциях «Орехово» и «Автозаводская» могут работать по измененному графику для повышения пропускной способности. При этом один вестибюль может работать для входа, другой — для выхода.