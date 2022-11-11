Москвичам рассказали об особенностях работы метро в связи с закрытием Замоскворецкой линии

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На время ограничений на участке Замоскворецкой линии столичного метро с субботы, 12 ноября, станции «Автозаводская» и «Орехово» станут конечными, движение на участке между ними осуществляться не будет. Об особенностях работы подземки в этот период сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Пассажиры пересядут на другие линии. Чтобы ускорить проход и избежать скопления людей, мы можем ситуативно менять режим работы ряда станций в часы наибольшей загрузки, — говорится в сообщении.

Так, вестибюли на станциях «Орехово» и «Автозаводская» могут работать по измененному графику для повышения пропускной способности. При этом один вестибюль может работать для входа, другой — для выхода, предупредили в департаменте.

Кроме того, при загруженности пересадки со станции «Красногвардейской» на «Зябликово» переходить с «Зябликово» на «Красногвардейскую» нужно будет через улицу. Это можно сделать бесплатно.

Также загруженность прогнозируется на пересадке с «Каховской» БКЛ на «Севастопольскую» Серпуховско-Тимирязевской линии. В этом случае также требуется переходить через улицу. Повторный проход в метро будет бесплатным, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Участок Замоскворецкой линии московского метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» 12 ноября будет закрыт на полгода в связи с реконструкцией тоннеля. Зачем нужен ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».