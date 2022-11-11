В Минцифры заявили о необходимости создания единой системы идентификации пользователей

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Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что стране необходима единая система надежной, безопасной идентификации пользователей с простым и безопасным подключением.

— Государству нужна единая система надежной и безопасной идентификации. И кооперация с банками — главный способ это построить. У нас во главе — удобство пользователя, защищенность и безопасность, — отметил Шадаев.

Кроме того, он подчеркнул важность реализации бесшовного перехода «пользователя из системы «Госуслуг» в другие системы». На этой неделе специалисты зафиксировали 100 миллионов подтвержденных учетных записей на портале «Госуслуги», передает РИА Новости.

До этого Минцифры предложило перевести государственные информационные программы с 1 апреля 2023 года на единую цифровую платформу «Гостех». Осуществление процесса перехода будет происходить в порядке, утвержденном президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию.

В свою очередь решение об исключении создания и развития отдельных систем на платформе «Гостех» будет приниматься премьер-министром России Михаилом Мишустиным.