Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Минцифры заявили о необходимости создания единой системы идентификации пользователей

Евгений Жуков
Общество
В Минцифры заявили о необходимости создания единой системы идентификации пользователей
Фото: Pexels

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что стране необходима единая система надежной, безопасной идентификации пользователей с простым и безопасным подключением.

— Государству нужна единая система надежной и безопасной идентификации. И кооперация с банками — главный способ это построить. У нас во главе — удобство пользователя, защищенность и безопасность, — отметил Шадаев.

Кроме того, он подчеркнул важность реализации бесшовного перехода «пользователя из системы «Госуслуг» в другие системы». На этой неделе специалисты зафиксировали 100 миллионов подтвержденных учетных записей на портале «Госуслуги», передает РИА Новости.

До этого Минцифры предложило перевести государственные информационные программы с 1 апреля 2023 года на единую цифровую платформу «Гостех». Осуществление процесса перехода будет происходить в порядке, утвержденном президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию.

В свою очередь решение об исключении создания и развития отдельных систем на платформе «Гостех» будет приниматься премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Технологии Россия Минцифры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте