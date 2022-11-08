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Минцифры предложило перевести госинформсистемы на единую цифровую платформу

Евгений Жуков
Технологии
Минцифры предложило перевести госинформсистемы на единую цифровую платформу
Фото: shutterstock

Минцифры предложило перевести государственные информационные программы с 1 апреля 2023 года на единую цифровую платформу «Гостех». Соответствующий проект указа президента России опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов во вторник, 8 ноября.

— Завершить переход на платформу «Гостех» и государственную единую облачную платформу для федеральных государственных информационных систем до 31 декабря 2025 года, для региональных государственных информационных систем до 31 декабря 2026 года, — сообщается в тексте документа.

Осуществление процесса перехода будет происходить в порядке, утвержденном президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию. В свою очередь решение об исключении создания и развития отдельных систем на платформе «Гостех» будет приниматься премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

1 ноября сообщалось, что Минцифры выступило против применения ограничений в адрес тех IT-специалистов, которые покинули территорию России. Уточняется, что министерство выступает за создание таких условий, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию.

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