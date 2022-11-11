Появились подробности о возгорании бензовоза в Подмосковье

Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту загоревшегося в Подмосковье бензовоза. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в пятницу, 11 ноября.

По ее словам, инцидент произошел в районе 15:40 в грузовом автосервисе в городском округе Раменском. В результате хлопка сперва загорелся бензовоз, а потом огонь перекинулся на здание сервиса и находящиеся на открытой стоянке автомобили.

— Информация о пострадавших уточняется, — сообщила Короткова.

По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также степень исполнения законодательства о пожарной безопасности.

— По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, резюмировала представитель ведомства.

Ранее стало известно, что на место происшествия также выехали следователи и криминалисты областного ГСУ СК.

Еще одно происшествие с участием бензовоза произошло в Белгородской области. Маршрутка, в которой со смены возвращались рабочие пилорамы, врезалась в стоящий на обочине грузовик с топливом. В результате ДТП погибло семь человек.