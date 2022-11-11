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Криптобиржа FTX объявила о банкротстве в США

Евгений Жуков
В мире
Криптобиржа FTX объявила о банкротстве в США
Фото: Pixabay / Csaba Nagy

Криптовалютная биржа FTX, основанная 30-летним миллиардером Сэмом Бэнкманом-Фридом, подала заявление о банкротстве. Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 11 ноября.

— FTX и 130 аффилированных с ней компаний подали заявления о банкротстве в суд Делавэра, чтобы начать упорядоченный процесс оценки и монетизации активов в интересах всех заинтересованных лиц, — говорится в сообщении.

При этом банкротство коснется не только FTX, но также ее американского подразделения FTX US, трейдинговой фирмы Alameda Research и еще около 130 компаний, входящих в FTX Group.

Бэнкман-Фрид покидает пост генерального директора платформы, на его место назначен Джон Рэй III, отмечается в Twitter биржи.

До этого стало известно, что Евросоюз утвердил новый пакет санкций в отношении России, согласно которому предполагается ввести запрет на обслуживание криптоактивов россиян.

«Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, насколько выгодно это решение для западных стран и понесут ли потери граждане России.

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