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В Госдуме выступили против запрета некоторых видеоигр в России

Евгений Жуков
Общество
В Госдуме выступили против запрета некоторых видеоигр в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин выступил против законопроекта о запрете видеоигр, в которых содержится демонстрация нетрадиционных отношений и актов насилия.

— Видеоигры нужно не запрещать, а замещать. Развивать индустрию, готовить профессионалов, которые принесут в российский геймдев новые идеи, стандарты и решения. Думаю, что таким инициативам и рынок, и геймеры будут рады гораздо больше, — отметил политик.

Он также добавил, что считает инициативу коллег по данному вопросу «бессмысленной». Геймеры в любом случае скачают желаемую игру, а предлагаемые запреты могут негативно сказаться на отечественном рынке, написал Горелкин в Telegram-канале.

До этого стало известно, что первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова назвала перечень видеоигр с пропагандой ЛГБТ и насилия, которые могут оказаться под запретом в случае принятия новых поправок.

В список вошли несколько игр серии Assassin's Creed и Dragon Age, Life Is Strange, серия The Last of Us, а также шутеры Apex Legends и Overwatch.

Госдума Компьютерные игры Запреты
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