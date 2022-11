В Госдуме включили Assassin's Creed и The Sims 3 в список игр с пропагандой ЛГБТ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова составила список видеоигр с пропагандой ЛГБТ и насилия, которые могут попасть под запрет в случае принятия новых поправок.

— Также любимая многими девочками игра The Sims 3, в которой игроку надо создавать семью и у него есть довольно широкий выбор партнеров. У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей, — цитирует Лантратову РИА Новости.

В список вошли несколько игр серии Assassin's Creed и Dragon Age, Life Is Strange, серия The Last of Us, а также шутеры Apex Legends и Overwatch. По мнению парламентария, в этих играх распространяются нетрадиционные ценности.

В конце октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды на территории страны. Согласно проекту закона, запрет распространяется на СМИ, рекламу, кино, книги и интернет.

Документом предусматривается, что в стране будет запрещено пропагандировать нетрадиционные отношения, педофилию, а также распространять информацию об ЛГБТ.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила, что за пропаганду нетрадиционных ценностей нужно ввести уголовное наказание.