Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Госдуме включили Assassin's Creed и The Sims 3 в список игр с пропагандой ЛГБТ

Араз Салехов
Общество
В Госдуме включили Assassin's Creed и The Sims 3 в список игр с пропагандой ЛГБТ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова составила список видеоигр с пропагандой ЛГБТ и насилия, которые могут попасть под запрет в случае принятия новых поправок.

— Также любимая многими девочками игра The Sims 3, в которой игроку надо создавать семью и у него есть довольно широкий выбор партнеров. У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей, — цитирует Лантратову РИА Новости.

В список вошли несколько игр серии Assassin's Creed и Dragon Age, Life Is Strange, серия The Last of Us, а также шутеры Apex Legends и Overwatch. По мнению парламентария, в этих играх распространяются нетрадиционные ценности.

В конце октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды на территории страны. Согласно проекту закона, запрет распространяется на СМИ, рекламу, кино, книги и интернет.

Документом предусматривается, что в стране будет запрещено пропагандировать нетрадиционные отношения, педофилию, а также распространять информацию об ЛГБТ.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила, что за пропаганду нетрадиционных ценностей нужно ввести уголовное наказание.

Госдума Компьютерные игры Запреты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте