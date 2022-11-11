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Пленный ВСУ заявил о планах Украины по наступлению на две области России

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пленный ВСУ заявил о планах Украины по наступлению на две области России
Фото: president.gov.ua

Украинские военные планируют зимнее наступление на Белгородскую и Курскую области России. Об этом заявил взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин в пятницу, 11 ноября.

— Я слышал, что на территории России работают группы ДРГ (диверсанты — прим. «ВМ»), осуществляют подрывную деятельность, оставляют вооружение, взрывчатку для того, чтобы провести полномасштабное наступление. Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти, — сказал он.

Разговор шел о наступлении на Курском и Белгородском направлениях, цитирует Лепихина РИА Новости.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ сосредоточили большое число польских наемников на Запорожском направлении. Он добавил, что среди наемников также много выходцев из Грузии и представителей разных международных террористических группировок.

Кроме того, Рогов предположил, что украинское командование может перебросить часть своего личного состава с Херсонского на Запорожское направление, что усугубит ситуацию в регионе.

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