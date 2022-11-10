Рогов: Часть военных Украины могут перебросить с херсонского направления на запорожское

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Украинское командование может перебросить часть своего личного состава с херсонского на запорожское направление, что усугубит ситуацию в регионе. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Вероятно, что после оставления Херсона нашими войсками часть резерва ВСУ будет переброшена на Запорожскую линию боевого соприкосновения. Очевидно, что в таком случае на нашей линии боевого соприкосновения начнется обострение ситуации, — сказал он.

Несмотря на это, оборона на запорожском направлении справится с обострением ситуации. По словам Рогова, в регионе действует грамотное командование, которое профессионально выполняет свою работу, отметил он в своем Telegram-канале.

Накануне командующий группировкой Вооруженных сил России в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована. Боевой и численный состав соединений и воинских частей удалось восполнить за счет мобилизованных граждан и добровольцев.

Позже Шойгу приказал приступить к отводу войск за Днепр. Он подчеркнул, что необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизней мирного населения региона, а также российских солдат.