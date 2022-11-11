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Рогов: Киев собрал более пяти тысяч польских наемников на Запорожском направлении

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов: Киев собрал более пяти тысяч польских наемников на Запорожском направлении
Фото: Depositphotos

Вооруженные силы Украины сосредоточили большое число польских наемников на Запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— На запорожской линии фронта киевский режим скопил большое количество наемников. По нашим оценкам, только польских наемников насчитывается более пяти тысяч, — заявил он.

Рогов добавил, что среди наемников также много выходцев из Грузии и представителей разных международных террористических группировок, в том числе «Джебхад ан-Нусра»* и «ДАИШ»*, сообщает РИА Новости.

10 ноября Рогов сообщил, что на стороне ВСУ в боевых действиях в Запорожье принимают участие в том числе арабские наемники из международных террористических организаций. По его словам, наемников на территорию боевых действий «завезли» американцы и турки. Он уточнил, что данные разведки свидетельствуют о присутствии в Запорожье боевиков из 34 стран.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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