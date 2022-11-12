Орбакайте снялась в постельной сцене в третьем сезоне сериала «Тест на беременность»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актриса и певица Кристина Орбакайте сыграла одну из главных ролей в третьем сезоне сериала «Тест на беременность». Артистка даже снялась в постельной сцене, изменив цвет волос благодаря парику.

По сюжету сериала главный врач перитонального центра Нина Артамонова закрутила роман с молодым коллегой, так что зрители смогут увидеть пикантные сцены. Орбакайте будет нежиться в постели с возлюбленным, а также ходить в белье и пеньюаре. Актриса долго готовилась к образу героини, а также просмотрела два сезона, чтобы представить себя на ее месте.

Орбакайте шутливо рассказала, что первый день на съемочной площадке завершился разбиванием тарелки, что стало хорошей приметой.

Съемки сериала проходили в Подмосковье. Певица считает, что проект затрагивает очень важную тему, касающуюся повседневной работы врачей. В нем хорошо показано, насколько тяжелой может быть работа ради спасения жизни людей, во имя которой герои забывают о своих проблемах, сообщает портал Vesiskitim.ru.

В начале ноября Орбакайте разместила на странице в одной из социальных сетей новое видео с дочерью. Однако вместо комплиментов артистка получила критику от подписчиков, поскольку девочка очень плохо разговаривает на русском языке. С младенчества 10-летняя Клавдия Земцова живет в Соединенных Штатах вместе с отцом.