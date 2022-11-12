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Глава Курчатовского института предсказал приход ковида со смертностью 90 процентов

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Глава Курчатовского института предсказал приход ковида со смертностью 90 процентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Миру главным образом в настоящее время угрожает биологическая опасность. Об этом сообщил на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Он заявил, что есть риск прихода коронавируса с уровнем смертности 90 процентов.

— Вы должны понимать, что атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас с вами сегодня, ветшает, потому что убьют нас с вами другим путем — придет ковид со смертностью 90 процентов, где из десяти человек девять умрут. И на этом закончится все, — цитирует РБК ученого.

Он назвал и вторую главную угрозу — киберопасность. Однако, по его словам, этот вопрос можно решить, «выключив рубильник», а вот с биологической опасностью справиться так просто не получится.

Ковальчук напомнил, что у США в разных странах есть биолаборатории, где они могут изобретать вирусы, которые губят скот и сельское хозяйство. Он отметил, что попытка уничтожения людей подобным образом может быть связана с нехваткой ресурсов и «кровавой бойней» за доступ к ним, включая питьевую воду. В качестве альтернативы ученый предложил переход к системам, которые потребляют «так же, как природа».

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов оценил опасность вспышки коронавируса в Китае. Он отметил, что ситуация в КНР останется локальной.

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