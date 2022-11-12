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Замена Нагиеву: стало известно, кто станет ведущим проекта «Голос. Дети»

Юлия Курганова
Общество
Замена Нагиеву: стало известно, кто станет ведущим проекта «Голос. Дети»
Фото: Пресс-служба Первого канала

Кадровые перестановки на шоу «Голос» продолжаются. Уход многолетнего телеведущего Дмитрия Нагиева из всех видов музыкального шоу на Первом канале удивил многих телезрителей, ведь артист вел программы 10 лет. В новом сезоне «Голоса. 60+» его заменила актриса Лариса Гузеева, и ее многие так и не смогли принять. Теперь стало известно, кто будет на детском «Голосе» вместо Нагиева.

Помощницей главного ведущего в новом сезоне проекта останется актриса Агата Муцениеце. Она уже засветила закулисье процесса — работа кипит, съемки в самом разгаре. А место Нагиева на сцене займет телеведущая Яна Чурикова, за плечами которой много крупных проектов, сообщает издание Aif.ru.

В составе звездных наставников тоже есть изменения. Так, уехавшую из России певицу Светлану Лободу заменила МакSим. Вместе с ней помогать юным талантам пробиваться на музыкальный Олимп будут рэперы Баста и Егор Крид.

В начале октября музыкант Юрий Лоза оценил проект «Голос. Дети». Он считает, что дети не должны соревноваться в таких конкурсах, потому что у них еще не окрепли голоса.

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