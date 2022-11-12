Звезда фильма «9 рота» Крюков назвал отличительные качества москвичей

Фото: Камиль Айсин для «Вечерней Москвы»

Актер Константин Крюков назвал отличительные качества жителей Москвы. Он считает, что москвичи с с каждым годом эволюционируют.

— У нас появляются общие новые тенденции. Москвичи — это люди, которые сегодня любят парки, быстрое перемещение. Я продал большинство из своих автомобилей и в основном в городе езжу на самокате — это очень удобно и быстро летом, — заявил артист.

По его словам, жители мегаполиса очень свободны в отношении к своему городу. Крюков считает москвичей очень эффективными. И этому способствует и сама Москва — такого количества удобных услуг для быта нет больше ни в каком другом городе, отметил актер в беседе с порталом «Москвич Mag».

Атрибуты настоящей москвички назвала актриса Елизавета Боярская. По ее мнению, женщина становится москвичкой, когда у нее есть любимые места на все случаи жизни: лучшее кафе для завтрака, место для встреч с друзьями и прочее. Боярская, которая родилась и выросла в Санкт-Петербурге, призналась, что не может назвать себя москвичкой.