Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Звезда фильма «9 рота» Крюков назвал отличительные качества москвичей

Юлия Курганова
Общество
Звезда фильма «9 рота» Крюков назвал отличительные качества москвичей
Фото: Камиль Айсин для «Вечерней Москвы»

Актер Константин Крюков назвал отличительные качества жителей Москвы. Он считает, что москвичи с с каждым годом эволюционируют.

— У нас появляются общие новые тенденции. Москвичи — это люди, которые сегодня любят парки, быстрое перемещение. Я продал большинство из своих автомобилей и в основном в городе езжу на самокате — это очень удобно и быстро летом, — заявил артист.

По его словам, жители мегаполиса очень свободны в отношении к своему городу. Крюков считает москвичей очень эффективными. И этому способствует и сама Москва — такого количества удобных услуг для быта нет больше ни в каком другом городе, отметил актер в беседе с порталом «Москвич Mag».

Атрибуты настоящей москвички назвала актриса Елизавета Боярская. По ее мнению, женщина становится москвичкой, когда у нее есть любимые места на все случаи жизни: лучшее кафе для завтрака, место для встреч с друзьями и прочее. Боярская, которая родилась и выросла в Санкт-Петербурге, призналась, что не может назвать себя москвичкой.

москвичи Знаменитости характеристика Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте