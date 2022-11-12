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Санкции против России и финансовая поддержка Украины показали истинное отношение западных политиков к своим гражданам. Такое мнение высказал американский историк Эрик Зюсс.

— Нацисты всецело поддерживают Украину против России и преобладают среди западного истеблишмента. Потребителям и промышленным предприятиям в Великобритании, Европе и даже в США придется платить высокую цену за нацистскую политику своих лидеров, — заявил он в публикации для издания Modern Diplomacy.

Историк заявил, что Запад просчитался с введенными антироссийскими санкциями, нанеся вред самому себе. Страны Европейского союза лишились самого дешевого источника энергоресурсов, и теперь гражданам придется переплачивать из-за решения их правительств.

Также Зюсс проанализировал динамику курса рубля по отношению к доллару, евро и фунту стерлингов, признав, что РФ победила на «экономическом фронте».

— Запад «раздавлен» санкциями Великобритании, США и их союзников, — заключил историк.

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