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Американский историк Зюсс назвал западных политиков нацистами, поддерживающими Украину

Юлия Курганова
В мире
Американский историк Зюсс назвал западных политиков нацистами, поддерживающими Украину
Фото: president.gov.ua

Санкции против России и финансовая поддержка Украины показали истинное отношение западных политиков к своим гражданам. Такое мнение высказал американский историк Эрик Зюсс.

— Нацисты всецело поддерживают Украину против России и преобладают среди западного истеблишмента. Потребителям и промышленным предприятиям в Великобритании, Европе и даже в США придется платить высокую цену за нацистскую политику своих лидеров, — заявил он в публикации для издания Modern Diplomacy.

Историк заявил, что Запад просчитался с введенными антироссийскими санкциями, нанеся вред самому себе. Страны Европейского союза лишились самого дешевого источника энергоресурсов, и теперь гражданам придется переплачивать из-за решения их правительств.

Также Зюсс проанализировал динамику курса рубля по отношению к доллару, евро и фунту стерлингов, признав, что РФ победила на «экономическом фронте».

— Запад «раздавлен» санкциями Великобритании, США и их союзников, — заключил историк.

После 24 февраля на Западе постоянно говорят о «крахе российской экономики». Но беспрецедентные санкции не привели к коллапсу. Россия выдержала удар, а экономическая ситуация в стране постепенно улучшается. О состоянии российской экономики и ее перспективах — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Нацизм Эксперты Санкции Россия
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