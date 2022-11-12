Участок Замоскворецкой линии метро «Автозаводская» — «Орехово» закрыли на полгода

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Участок Замоскворецкой линии московского метрополитена закрыли для пассажиров с 12 ноября.

Движение поездов не будет осуществляться между станциями «Автозаводская» и «Орехово». На других участках линии поезда курсируют в обычном режиме.

Данные ограничения связаны с проведением капитального ремонта тоннеля от станции «Царицыно» до «Кантемировской». Работы запланированы примерно на полгода.

За это время фактически будет построен новый тоннель протяженностью 120 метров. Работы необходимо провести из-за технических недочетов, которые были допущены при строительстве в 1980-х годах.

На время введенных ограничений пассажиры могут пользоваться соседними линиями метро, МЦК, МЦД-2. Также на закрытом участке организованы бесплатные компенсационные автобусы.

Участок Замоскворецкой линии московского метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» 12 ноября будет закрыт на полгода в связи с реконструкцией тоннеля. Зачем нужен ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».