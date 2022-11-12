Около 800 случаев COVID-19 выявили на борту круизного лайнера Majestic Princess

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Около 800 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили на борту круизного лайнера Majestic Princess, который пришвартовался в Сиднее. Об этом сообщает ABC.

В общей сложности на борту судна находится три тысячи пассажиров и одна тысяча членов экипажа, сообщает РИА Новости.

В понедельник, 7 ноября, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что версия об искусственном происхождении коронавируса является наименее вероятной. Она уточнила, что не верит в искусственное происхождение ковида, так как любой вирусолог понимает, что «контролировать такой вирус невозможно».

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов оценил опасность вспышки коронавируса в Китае. По его мнению, усиление волны коронавируса в Китае вряд ли чем-то грозит россиян, так как в стране давно сформирован оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Кроме того, большая часть граждан России переболела или вакцинировалась.