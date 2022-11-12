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Ремонт дома 1956 года постройки завершился в Покровском-Стрешневе

Василий Плиткин
Город
Ремонт дома 1956 года постройки завершился в Покровском-Стрешневе
Фото: Фонд капитального ремонта Москвы
Россия, Москва, улица Большая Набережная, 15 Карта всех событий

Работы по обновлению дома № 15 на Большой Набережной улице завершились в рамках программы капремонта жилого фонда. Об этом сообщил заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков в субботу, 12 ноября.

— Основной задачей было сохранить первозданную красоту этого объекта, его исторический облик. Для этого мы разработали уникальный проект проведения работ, включающий все нюансы дома, — сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что наибольшее внимание было уделено воссозданию сложного декора балконов. Специалисты заменили напольную плитку, восстановили поврежденные плиты балконов и кронштейны, а также произвели устройство новых балконных экранов и отливов.

При этом для восполнения утраченной лепнины рабочие применили лазерное сканирование. Комплекс работ в доме, построенном в неоклассическом стиле, включал в себя капремонт фасада, крыши, подвального помещения и системы теплоснабжения.

Помимо этого, специалисты установили современные входные группы. Также в ходе обновления крыши рабочие сменили кровельное покрытие, стропила и обрешетку.

Деревянные элементы обработали огнебиозащитным составом, который значительно снижает вероятность возникновения пожара. Температурно-влажностный режим выровняли при помощи теплоизоляционных покрытий.

До этого сообщалось, что в 2023 году в рамках столичной программы капремонта жилого фонда начнутся работы по восстановлению легендарной сталинской высотки на Красных Воротах.

Жилой дом расположен по адресу улица Садовая-Спасская, дом 21/1. Это одна из семи московских высоток, прозванных «семью сестрами».

капремонт Район Покровское-Стрешнево Москва
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