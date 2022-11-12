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Эксперт рассказал, как правильно заряжать смартфон после возвращения с мороза

Араз Салехов
Общество
Эксперт рассказал, как правильно заряжать смартфон после возвращения с мороза
Фото: depositphotos

Если вы только вернулись с улицы, где был мороз, то вашему смартфону необходимо какое-то время побыть при комнатной температуре, только спустя некоторое время устройство можно заряжать. Об этом в субботу, 12 ноября, рассказал руководитель направления по сервису «МегаФона» Никита Ефимов.

— При зарядке смартфона необходимо учитывать и такой фактор, как температура окружающей среды. Она должна быть не ниже плюс 10 и не выше плюс 40 градусов. Поэтому, зайдя в помещение с мороза, не спешите к розетке. Необходимо, чтобы гаджет побыл какое-то время при комнатной температуре, — пояснил он.

Такое правило, по словам Ефимова, действует и в летнее время года. В частности, человеку стоит избегать перегрева устройства и ни в коем случае не оставлять гаджет во время зарядки под прямыми солнечными лучами, сообщает РИА Новости.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, как правильно использовать телефон на морозе. Эксперт по гаджетам проекта Pro Hi-Tech Илья Корнейчук заявил, что зарядку телефона на улице при минусовой температуре лучше исключить.

Кроме того, специалист по мобильным устройствам Александр Побыванец рассказал «ВМ», что быстрый износ батареи можно предотвратить, если использовать оригинальные комплектующие и качественные аксессуары.

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