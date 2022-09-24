Как предотвратить быстрый износ батареи мобильного телефона

Фото: depositphotos

Быстрый износ батареи можно предотвратить, если использовать оригинальные комплектующие и качественные аксессуары. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал специалист по мобильным устройствам Александр Побыванец.

— Насчет популярного мнения, что быстрый износ батареи может произойти при зарядке смартфона до 100 процентов, — это чисто психологический момент. Телефон отсчитывает каждый раз, до скольки процентов он заряжен. Условно в телефоне 1000 циклов зарядки, каждый считается от 0 до 100 процентов. Если заряжать телефон от 0 до 80 процентов, а потом еще раз от 0 до 80, то телефон считает это в районе полутора цикла, — пояснил Побыванец.

При этом специалист уточнил, что батарейка смартфона сама по себе будет оптимизироваться к вышеуказанным условиям, поскольку для нее это неизвестный процесс.

— Разряжать телефон до нуля можно, но есть мнение, что полная разрядка мобильного устройства наоборот вредит. Однако, по моему опыту, такое редко происходит, — отметил специалист.

Также Побыванец рассказал несколько лайфхаков, которые позволят телефону медленнее разряжаться:

отключение геолокации;

отключение передачи данных;

отключение Bluetooth;

уменьшение яркости телефона до минимума.

— Но нужно понимать, что у каждого человека свой сценарий использования смартфона. В каких-то условиях телефон все равно будет садиться быстрее. К примеру, во время эксплуатации при жаркой летней погоде телефон нагревается, яркость экрана всегда на максимальном значении. При этом осенью телефон может работать дольше из-за более прохладной погоды, — разъяснил эксперт.

По словам эксперта, в каждом из телефонов существует рекомендуемые температурные режимы — экстремальные «жара» и «холод», их тоже не стоит нарушать.

Кроме того, собеседник «ВМ» добавил, что и популярные VPN-сервисы влияют на зарядку в зависимости от используемых приложений. Побыванец советует отключать его сразу, когда в нем нет необходимости.