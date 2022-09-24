Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Как предотвратить быстрый износ батареи мобильного телефона

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Технологии
Как предотвратить быстрый износ батареи мобильного телефона
Фото: depositphotos

Быстрый износ батареи можно предотвратить, если использовать оригинальные комплектующие и качественные аксессуары. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал специалист по мобильным устройствам Александр Побыванец.

— Насчет популярного мнения, что быстрый износ батареи может произойти при зарядке смартфона до 100 процентов, — это чисто психологический момент. Телефон отсчитывает каждый раз, до скольки процентов он заряжен. Условно в телефоне 1000 циклов зарядки, каждый считается от 0 до 100 процентов. Если заряжать телефон от 0 до 80 процентов, а потом еще раз от 0 до 80, то телефон считает это в районе полутора цикла, — пояснил Побыванец.

При этом специалист уточнил, что батарейка смартфона сама по себе будет оптимизироваться к вышеуказанным условиям, поскольку для нее это неизвестный процесс.

— Разряжать телефон до нуля можно, но есть мнение, что полная разрядка мобильного устройства наоборот вредит. Однако, по моему опыту, такое редко происходит, — отметил специалист.

Также Побыванец рассказал несколько лайфхаков, которые позволят телефону медленнее разряжаться:

  • отключение геолокации;
  • отключение передачи данных;
  • отключение Bluetooth;
  • уменьшение яркости телефона до минимума.

— Но нужно понимать, что у каждого человека свой сценарий использования смартфона. В каких-то условиях телефон все равно будет садиться быстрее. К примеру, во время эксплуатации при жаркой летней погоде телефон нагревается, яркость экрана всегда на максимальном значении. При этом осенью телефон может работать дольше из-за более прохладной погоды, — разъяснил эксперт.

По словам эксперта, в каждом из телефонов существует рекомендуемые температурные режимы — экстремальные «жара» и «холод», их тоже не стоит нарушать.

Кроме того, собеседник «ВМ» добавил, что и популярные VPN-сервисы влияют на зарядку в зависимости от используемых приложений. Побыванец советует отключать его сразу, когда в нем нет необходимости.

Смартфоны Технологии Телефоны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте