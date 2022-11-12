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Двое людей пропали при опрокидывании лодки в Иркутской области

Араз Салехов
Происшествия
Двое людей пропали при опрокидывании лодки в Иркутской области
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Лодка с тремя людьми опрокинулась на таежной реке Тилик в Жигаловском районе Иркутской области, двое из них пропали. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, утром 12 ноября в ведомство поступило сообщение о происшествии на реке Тилик в Жигаловском районе. Звонивший мужчина рассказал, что на реке опрокинулась лодка, в которой он находился вместе с двумя друзьями.

По его словам, ему удалось самостоятельно выбраться на берег, однако местонахождение еще двух человек остается неизвестным.

Как уточняется, на место происшествия отправилась группа спасателей с аэролодкой из отряда экстренного реагирования, передает сайт МЧС.

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