Двое людей пропали при опрокидывании лодки в Иркутской области

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Лодка с тремя людьми опрокинулась на таежной реке Тилик в Жигаловском районе Иркутской области, двое из них пропали. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, утром 12 ноября в ведомство поступило сообщение о происшествии на реке Тилик в Жигаловском районе. Звонивший мужчина рассказал, что на реке опрокинулась лодка, в которой он находился вместе с двумя друзьями.

По его словам, ему удалось самостоятельно выбраться на берег, однако местонахождение еще двух человек остается неизвестным.

Как уточняется, на место происшествия отправилась группа спасателей с аэролодкой из отряда экстренного реагирования, передает сайт МЧС.