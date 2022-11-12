Владимир Ефимов: Москва стремится перевести большинство госуслуг в онлайн-формат

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Столичные власти стараются перевести большинство государственных услуг и сервисов в онлайн-формат. Об этом в субботу, 12 ноября, заявил на форуме FINOPOLIS, организованном ЦБ при поддержке правительства Москвы, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На данный момент все 28 госуслуг в сфере жилья и имущества переведены в электронный вид. Горожанам не нужно посещать госучреждения, все доступно онлайн в любое время. Цифровизация в данной сфере не только сделала более комфортным и быстрым взаимодействие жителей с правительством Москвы, но и повысила эффективность работы, — отметил он.

Кроме того, заммэра добавил, что на текущий момент многие процессы внутри органов государственной власти также автоматизированы. Например, благодаря этому в два раза меньше сотрудников оказывают услуги по переселению по программе реновации уже в пять раз большему количеству людей.

Ефимов подчеркнул важность проактивного оказания госуслуг, когда человеку не требуется отправлять заявку, чтобы получить нужную информацию. Так, в городе стараются внедрять возможность оказания большинства госуслуг в режиме реального времени.

Он напомнил, что на текущий момент на портале mos.ru можно воспользоваться более чем 380 услугами и сервисами разных органов правительства Москвы и смежных организаций.

До этого сообщалось, что все госуслуги в имущественно-земельной и жилищной сферах стали доступны онлайн для жителей столицы.

Так, по состоянию на 1 ноября все 28 государственных услуг стали доступны онлайн на портале mos.ru. Первые 10 госуслуг были переведены в цифровой формат в начале 2012 года.