В Москве обновился температурный рекорд 12 ноября

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Температурный рекорд 12 ноября обновился в Москве: так, воздух в городе прогрелся до плюс 9,6 градуса. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— К 10:00 температура воздуха на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки плюс 9,6 градуса, что на 0,3 градуса выше чем было в этот день в 2010 году. Точное значение нового достижения станет известно после 21 часа по местному времени, когда будут сняты показания с максимальных термометров, — отметил он.

При этом метеоролог отметил в Telegram-канале, что похолодание начнется в следующий понедельник. Согласно прогнозам, в конце следующей недели москвичи увидят на термометрах показатели на уровне минус пяти градусов, а в начале третьей декады ноября не исключены и первые 10-градусные морозы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда в Москву окончательно придут холода.

Собеседник «ВМ» отметил, что в данный момент в столице установилось аномальное тепло, однако еще недавно в Москве было довольно холодно. Нынешняя погода не говорит о том, что начало зимы также будет слишком теплым, уточнил Шувалов.