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Бизнес-трек для молодежи начнется 14 ноября на базе центра «Моя работа»

Араз Салехов
Город
Бизнес-трек для молодежи начнется 14 ноября на базе центра «Моя работа»
Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Уникальный бизнес-трек для молодежи на базе центра «Моя работа» стартует 14 ноября. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Столичная служба занятости стала партнером проекта Минтруда России «Страна мастеров». Инициатива направлена на молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет, которые хотят стать самозанятыми или предпринимателями, но не знают, с чего начать, — сказала заместитель директора центра Анна Петухова.

За месяц работы специалисты службы занятости помогут соискателям зарегистрировать собственное дело, выстроить процессы и найти первых клиентов. Подать заявку на участие в программе можно на сайте центра «Моя работа» вплоть до 14 ноября.

При этом для участия нужно соблюсти единственное требование: у соискателя должен отсутствовать статус самозанятого гражданина или учредителя юридического лица на момент подачи заявки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В период с 15 по 30 ноября на площадке центра «Моя работа» состоятся пять массовых собеседований для отбора в крупнейшие компании. В ходе них горожанам предложат свыше трех тысяч вакансий.

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